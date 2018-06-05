Депутат Верховной Рады Мосийчук подрался в здании Тернопольского облсовета

Сегодня, 19:34

Чиновник отреагировал на оскорбительное замечание своего коллеги – представителя местного управления Богдана Бутковского, после чего распустил руки и начал решать вопросы кулаками.

По сообщению украинских СМИ, депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук подрался в здании Тернопольского облсовета прямо во время заседания. К нему якобы подошел Бутковский и принялся настаивать, что необходимо рассматривать только вопросы повестки дня, с чем Мосийчук не согласился, а после этого скандал получил непредвиденные обороты.

Как сообщается, Мосийчук имел намерение обсудить с присутствующими коллегами вопрос о создании местной территориальной общины, и в зале как раз было «много людей». Тем не менее, разногласия привели к драке. К слову, разбирательства между украинскими депутатами нередко проходят именно в таком русле.