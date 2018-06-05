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В Совете Федерации во вторник обсуждалась тема безопасности и очередной виток гонки вооружений. В частности, разбирались намерения Пентагона модифицировать ядерные боеголовки за счет снижения энергетического выхода.

Сенатор Виктор Бондарев, возглавляющий комитет по обороне и безопасности, заявил, что Россия будет строго контролировать создание США маломощного ядерного оружия. Несмотря на заявления Пентагона, что таким образом они снижают угрозу для мирных жителей и третьих стран при локальном применении, это, как раз создает угрозу именно для России. Кроме того, создание подобного вооружения позволяет США выйти за рамки договора о ядерных вооружениях.

По мнению Бондарева, США создает опасный прецедент для других стран, которые могут применить такое же оружие в региональных конфликтах. При этом мощность заряда в шесть килотонн означает эквивалентность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Последствия этого удара мир хорошо помнит.

Напомним, в США однозначно заявили, что создаваемое оружие направлено на сдерживание России.