За оскорбление Эрдогана арестован известный карикатурист

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Ранее художник-карикатурист Нури Куртджебе уже был приговорен лишению свободы на 14 месяцев за свои карикатуры на Президента Турции.

Знаменитого турецкого художника-карикатуриста Нури Куртджебе арестовали за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как судьей была отклонена его апелляция на приговор. Ранее художника уже приговорили лишению свободы на срок 1год, 2 месяца и 15 дней за то, что он избрал господина Эрдогана объектом для своего творчества. Карикатуры напечатала одна из турецких газет в 2015 году.

69-летнего Куртджебе задержали полицейские на дорожном посту в провинции Ялова на северо-западе страны.

Турецким законодательством предусмотрено наказание за оскорбление лидера страны. Оно предусматривает денежный штраф или тюремное заключение на срок до 4 лет. Оппозиция обвинила правящее большинство в том, что власть использует эту статью для репрессий политических оппонентов действующего президента.