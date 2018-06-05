В Крым для усиления ПВО перебросят дивизион «Панцирь-С1»

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Крымский полуостров, по своему географическому положению является для России важным стратегическим плацдармом. Поэтому Южный военный округ производит масштабное перевооружение.

В этом году в Крым для усиления ПВО перебросят дивизион зенитно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Таким образом, произойдет доукомплектация соединение противовоздушной обороны. В настоящее время на полуострове произошло перевооружение не новые системы, в том числе, на современные зенитно-ракетные комплексы «Триумф». Таким образом, полностью прикрываются, как дальние, так и ближние стратегические объекты.

Эксперты прогнозируют бурную реакцию Киева по поводу переброски ЗПК в Крым, так и западных политиков. Отмечается, что это может стать еще одним благоприятным поводом для усиления антироссийских санкций. Напомним, корабли и авиация Черноморского флота продолжает проводить плановые учения. В тактические задачи входит также и пресечение браконьерской деятельности рыболовецких судов сопредельных стран.