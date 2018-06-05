В Германии политики требуют уволить посла США

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Ричард Гренелл «по-барски решает, кто управляет в Европе», с таким заявлением выступила Сара Вагенкнехт, лидер фракции «Левых». Немецким политикам не понравилось, что дипломат назвал рок-звездой Себастьяна Курца, канцлера Австрии.

На сегодняшний день в Германии накаляется политическая обстановка в плане отношений с США и причиной стал американский посол в ФРГ Ричард Гренелл. Теперь политики требуют уволить дипломата, среди инициаторов такого решения Мартин Шульц, экс-глава СДПГ, и Сара Вагенкнехт, глава «Левых».

Посла США перестали «праздновать» в Германии после того, как он, давая интервью Breitbart, высказал свое мнение касательно роста популярности консерваторов на территории Европы. Тогда американец назвал рок-звездой Курца, главу Австрии.