Сегодня, 15:30

Бывший член парламента Украины Алексей Журавко рассказал страшную правду о крушении малазийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, обвинив в трагедии своего президента.

Следователи Нидерландов серьезно давят на потенциальных виновников крушения малазийского Boeing 777 на востоке Украины. «Свита» Порошенко нервничает и постепенно раскрывает правду о тяжком преступлении. Украинский президент приказал сбить МН17 в июле 2014 года, утверждает экс-депутат ВРУ, ссылаясь на слова близких к Петру Порошенко лиц. Называть личности информаторов Журавко не стал, дабы не подвергать опасности их жизни.

Также бывший парламентарий констатировал ежедневное превращение Украины в ад. Все нормы и законы нарушают не рядовые граждане, а лично президент страны и его «свита», негодует Журавко.

Нидерландские следователи продолжают считать Россию главным и единственным виновником крушения МН17. Новое расследование независимых экспертов постановило, выпустивший роковую ракету ЗРК «Бук» прибыл из Курска.