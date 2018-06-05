Арктические ВС получили «реактивные» танки

Сегодня, 15:05

Полное оснащение региона танками Т-80БВМ закончится в конце 2018 года. Первыми вооружение получают представители 80-й отдельной мотострелковой бригады, располагающиеся в Мурманской области в Печенге.

Арктические ВС уже получили «реактивные» танки серии Т-80БВМ, которые так прозвали из-за звука двигателя и скорости. Машина имеет ГТД, что без проблем запустятся в сильные морозы. Всего за несколько минут оперативная готовность танка покажет высокий уровень даже при -40, к примеру, дизельный двигатель на морозе будут заводить не менее получаса. Отмечается, газотурбинный двигатель Т-80БВМ конструктивно приближен к вертолетным агрегатам.

Модернизацией этой машины занимались специалисты «Омсктрансмаша». По мнению Сергея Маева, руководителя Главного автобронетанкового управления Минобороны, Т-80БВМ усилит ударную мощь арктических ВС.