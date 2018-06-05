СМИ назвали условия отказа США от военной базы в южной Сирии

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Как только военнослужащие Ирана престанут помогать Дамаску освобождать пребывающие под контролем боевиков территории САР, американская армия покинет конфликтный регион, полагает мировая пресса.

Дэвид Сеттерфилд, помощник госсекретаря США, встретился с коллегами из РФ, Иордании и Турции. В ходе переговоров он сообщил условия отказа Вашингтоном от военной базы в южной Сирии – вывод Ираном своих солдат из территории САР. Мировые СМИ назвали встречу дипломатов незавершенной, реакция сторон пока что неизвестная.

Параллельно Валид Мауллем, глава МИД Сирии, и Тегеран опровергают любые сведения о нахождении иранских войск в зоне военного конфликта. Освобождать страну от террористов помогают исключительно союзные советники, настаивают власти САР.