"Сорвал овации": Премьер-министр Нидерландов вымыл пол в парламенте

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Марк Рютте пролил кофе из бумажного стакана на входе в правительственное здание, попросил уборщиц выдать ему швабру и самостоятельно вытер пятно. Коллеги встретили действия высокопоставленного политика бурными аплодисментами.

Ирен Оствейн, корреспондент в парламенте Нидерландов, восхитилась поступком Марка Рютте. Премьер-министр вымыл пол на входе в правительственное здание, прекрасно зная, что его снимают камеры охраны. Пролив кофе из стаканчика, высокопоставленный политик не растерялся, попросил швабру, оперативно убрался за собой и "сорвал заслуженные овации" коллег.

Видео с «чистюлей» Рютте просочилось в Сеть. Пользователей больше всего позабавила реакция парламентских уборщиков, с улыбками подбадривающих премьера во время уборки. Многие юзеры и мировые политологи увидели в поступке Рютте попытку пропиариться.