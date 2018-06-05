США рассказали о возможностях создаваемого против РФ ядерного оружия

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Вашингтон приступил к разработке крылатых ракет большой дальности для субмарин и морского базирования. Белый дом хочет иметь выбор вооруженного ответа врагу при соответствующей необходимости.

США применили тактику «эскалации для деэскалации», сдержать Россию. О возможностях создаваемого против РФ ядерного оружия СМИ рассказали представители Федерации американских ученых. Известно, Вашингтон может отказаться от идеи создания уникальных крылатых ракет, попросту вооружив боеголовками W76-2 орудие подводного пуска Trident D5.

Боеголовки W76-2 США планируют получить из W76-1, оставив плутониевый триггер и удалив термоядерное горючее. Модернизация позволит уменьшить энерговыход новых крылатых ракет большой дальности для субмарин и морского базирования со 100 до 5-6 кт в тротиловом эквиваленте. Пойти данным путем гораздо легче, нежели создать уникальную боеголовку.

Увидев новое оружие России в ходе послания Владимира Путина Федеральному собранию, в США разработку боевого оснащения стали называть «сдерживанием РФ». В частности, Вашингтон обеспокоен возможностями «Сармата» и «Кинжала».