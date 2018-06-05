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Когда газеты в СССР использовали расхожую фразу «два мира – два образа жизни», то, в первую очередь, подразумевали социальное расслоение общества на Западе, а особенно в США. С тех пор Европа сократила контраст между богатыми и бедными, чего не скажешь о Соединенных Штатах.

В ООН назвали бесчеловечными условия жизни бедняков в США. Пока что только на уровне специального доклада представителя ООН по вопросу о нищете и правах человека, опубликованному в прошедший понедельник. Автор утверждает, что пропасть между богатым и бедным населением в СЩА увеличивается с каждым годом, тем самым, подрывая основы демократии. В настоящее время за чертой бедности находится 40 миллионов американцев, а пять миллионов существуют в нищенских условиях.

По словам автора доклада, после прихода в Белый дом Дональда Трампа, ситуация усугубилась. Глобальные корпорации и миллиардеры получают налоговые послабления, зато расходы на социальные программы урезаются. Такая система грозит крайней нуждой еще миллионам граждан США. Один процент американцев владеет 39% всех национальных богатств. Доклад будет зачитан в ООН на сессии по правам человека в конце июня.