Минюст США обжаловал решение суда разблокировать подписчиков Трампа в Twitter

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Суд Нью-Йорка обязал президента США убрать из «черного списка» в соцсети Twitter семерых пользователей, чье гарантированное Конституцией США право на свободу слова было нарушено. Белый дом подал апелляцию.

Вечером 4 июня Апелляционный суд второго округа принял от трех представителей Минюста США и Дэна Скавино, директора по соцсетям Белого дома, жалобу на решение суда Нью-Йорка разблокировать семерых подписчиков Дональда Трампа в Twitter.

Ранее лидер американцев добавил в «черный список» ряд пользователей соцсети. Суд на Манхэттене расценил действия главы Белого дома как нарушение права на свободу слова, гарантированное Конституцией США. Соответствующее решение вынесла судья Наоми Бухвальд. Минюст США обжаловал вердикт и «обдумывает дальнейшие шаги».

Дональд Трамп ведет активнейшую сетевую жизнь в Twitter. Часто под постами американского президента можно встретить множество гневных комментариев, в частности, от его соотечественников. Имена истцов в деле о блокировке неизвестны. Также не уточняется, почему глава Белого дома на них обиделся.