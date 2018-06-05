США не смогут удержать Индию от закупки российских С-400

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Вашингтон болезненно реагирует на желания некоторых стран закупать вооружение у России, так как не скрывает, что стремится к монополии в этой сфере. Скандал с желанием членом НАТО Турцией, которая приобретает ЗРК С-300, усугубляется намерениями Нью-Дели.

По мнению военных экспертов, США не смогут удержать Индию от закупки российских зенитно-ракетных систем С-400, потому что на кону такой весомый аргумент, как военное превосходство над таким историческим врагом, как Пакистан. Кроме того, как недавно сообщалось в индийской прессе, наличие у Китая аналогичных систем ставит под угрозу безопасность всего региона. Эксперты считают, что такой аргумент может ослабить жесткую позицию США по поводу поставок российского вооружения в Индию.

В Пентагоне, в отличие от Белого дома, спокойнее относятся к появлению на территории Индии С-400. Специалисты военного ведомства считают, что ЗРК без новейших систем радарного обеспечения, не может быть полноценной боевой единицей. Несмотря на то, что контракт в 5,5 миллиарда долларов на поставки уже составлен, в документе ничего не говорится о продажах других компонентов ПВО.