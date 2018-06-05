Сноуден назвал главное изменение в обществе после разоблачения спецслужб

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Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США в 2013 году рассказал мировой общественности о массовой слежке спецслужб Вашингтона и Лондона. Именно осведомленность рядовых граждан экс-шпион считает основной переменой за 5 лет.

Эдвард Сноуден прокомментировал слова экспертов, не увидевших изменений в обществе после разоблачения спецслужб в 2013 году. Массовая слежка продолжается, однако американские и британские власти больше не используют незнание людей, теперь мир все знает, считает экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США.

Также главное изменение общества заключается в восстании людей на неравносильную борьбу со слежкой. Сноуден назвал противостояние «системы» и рядовых граждан безнадежным, однако в будущем все может измениться.

Бывший американский шпион в 2013 году изменил представление людей о современном мире, рассказав, как Вашингтон и Лондон прослушивают переговоры зарубежных лидеров. Не желая угодить в тюрьму на 10 лет в Штатах, Сноудер попросил политического убежища в 20 странах, впоследствии получив положительный ответ от России. В США экс-сотрудник Агентства нацбезопасности – преступник по двум статьям.