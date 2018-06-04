Джек Мэтлок: Позорно обвинять Россию во «вмешательстве» в выборы президента США

Вчера, 22:31

Экс-посол США в СССР на страницах The Nation назвал спекуляцию на данную тему глупой попыткой сбросить ответственность.

Дипломат, занимавший должность посла США в СССР в 1987-1991 гг. в ходе своего интервью заявил, что кардинально не согласен с возможным «влиянием» России на итоге выбора президента США в 2016 году.

По его словам, нет никаких весомых и логичных аргументов в сторону того, что действия российской стороны могли как-либо поменять волеизъявление граждан США и «ухудшить» местную демократию. Более того он добавил, что позорно обвинять Россию во "вмешательстве" в прошедшие выборы президенты США. Мэтлок назвал это убогой попыткой США сбросить ответственность и предаться самообману. Он также указал на то, что усугублять враждебные отношения между двумя государствами такого уровня является глупой ошибкой и риском развития ядерного конфликта. Джек считает, что основной задачей должно быть установление сотрудничества американского и российского правительства ядерной безопасности, нераспространения и контроля материалов.

Напомним, что во время интервью австрийской телерадиокомпании ORF в преддверии визита Владимира Путина в Австрию, президент также сообщил о непричастности России к выборам в США.