Ракету, «пожирающую себя» в полёте, испытали в Украине

Сегодня, 21:48

Специалисты из Великобритании прибыли к коллегам в Днепр, где и прошли первые тестовые запуски. Выяснилось, что главной целью разработки является удешевление доставок груза в космос, что непосредственно связано с весом аппарата.

Именно по этой причине ракету, «пожирающую себя» в полёте, создали и испытали в Украине британские и украинские ученые. По словам специалистов, тело ракеты состоит из твердого топлива в пластике и находящегося внутри окислителя, а после продвижения к двигателю оно сгорает, преобразовываясь в газ, что усиливает тягу агрегата.

По мнению специалистов, такое «пожирание» не только делает ракету легче, но и позволяет удешевить процесс доставки грузов в космическое пространство. Более того, присутствующие на других ракетах ступени могут засорять космос, с новым прибором исключается и этот вариант. Ученые убедились, что проект имеет право на существование благодаря 60-секундному испытанию, при котором устройство держалось в полёте.