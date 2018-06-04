Речь Порошенко советуют заменить фонограммой

Сегодня, 21:17

После публикации видеозаписи выступления украинского президента в Мадриде, пользователи подняли политика на смех и предложили выступать под фонограмму.

Нанеся официальный визит в Испанию, Порошенко провел встречу с местной украинской общиной, в ходе которой выступил с речью. В ней президент затронул вопрос мощности украинской армии, назвав ее одной из самых сильных и патриотичных в Европе. А также он упомянул введение безвизового режима со странами Шенгенской зоны. Порошенко заявил, что данный факт обозначает для Украины окончательное «прощание» с Российской Империей и Советским Союзом.

Именно последнее заявление и вызвало бурную реакцию интернет-пользователей, просмотревших видео. Все дело в том, что подобный оборот встречался в монологе политика уже не один раз. Из-за этого люди стали сравнивать словарный запас Порошенко с чат-ботами, советовать заменить оригинальную речь фонограммой или использовать генератор речи.

В результате данного визита Порошенко появилась информация о возможности создания межправительственной группы Испании и Украины.