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Инфернальный персонаж классического произведения киевлянина Михаила Булгакова обещал пролетарскому поэту, что ему объяснят в соответствующем месте, что такое шизофрения. К сожалению, в среде нынешнего киевского истеблишмента такое расстройство болезнью не считается.

Казалось бы такой серьезный человек, как глава «Укроборонпрома», не должен публично высказывать, мягко говоря, спорных мнений, но тем не менее, Павел Букин заявил в интервью очень лояльного власти изданию, что Украина задавит Россию "супероружием", потому как количественным составом вооруженных сил явно проигрывает. Комментаторы в социальных сетях согласились. Действительно, большинство потенциальных солдат ВСУ строит коттеджи в Подмосковье и собирает апельсины в Испании, но выражение "Дни сочтены" относится далеко не к Российской Федерации.

Каким же супероружием пугает Букин Россию. Оказывается, некие украинские конструкторы создали крылатую ракету, которая не идет по предсказуемой баллистической траектории, но в воздухе произвольно меняет направление и подлетает к цели с совершенно непредсказуемой стороны. Российские эксперты предположили, что речь идет о советской противокорабельной ракете или о Х-35, которая пугала Европу в 70-х годах прошлого века.