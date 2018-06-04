Сегодня, 19:29

Телеведущий серьезного информационного российского телеканала вынужден оправдываться и отвечать на вздорные и мелкие придирки «либеральных» СМИ, которые выискивают любой повод, чтобы принизить действия власти и понравиться Западу. Повод найден.

На этот раз ставка дальнейших иностранных грантов зависела от того, улыбнулся ли лидер Северной Кореи во время встречи с Сергеем Лавровым или был серьезным, и даже суровым. Дмитрий Киселев отрицает «пририсованную» Ким Чен Ыну улыбку и объясняет, что во время тотальной и «скорострельной» съемки многочисленных фотокорреспондентов, можно запечатлеть тысячи мимических нюансов.

По словам Киселева, федеральные каналы на опускаются до уровня «фейк-ньюс» из западных стран, которые способны трансформировать слона в муху и наоборот, в зависимости от политической конъюнктуры и личных пожеланий владельцев средств массовой информации. Неожиданные для Вашингтона переговоры главы МИД России и Ким Чен Ына не на шутку взволновали президента США Дональда Трампа, а значит и российскую «либеральную» общественность.