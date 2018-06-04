Трамп: США останется в выигрыше от торговых войн

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Американский президент в своем официальном Twitter-аккаунте прокомментировал ситуацию с пошлинами от Канады и Китая, назвав их неприемлемыми.

Дональд Трамп выразил свое недовольство касательно нынешней ситуации торговли с Китаем и Канадой. Он считает их действия неприемлемыми, но заявил, что в торговых войнах США все равно останутся победителями.

Политик также напомнил, что последние 15 лет фермерство в Америке испытывал не лучшие времена, но пообещал изменить это в ходе торговых переговоров. Он заявил о снятии больших торговых барьеров против фермеров и других предприятий США и ликвидации торгового дефицита.

Напомним, что в четверг министерство торговли США приняло решение о введении пошлин на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10%, начиная с 1 июня. Данный шаг был воспринят как враждебный со стороны Брюсселя, Оттавы и Мехико. Власти Евросоюза, а также Канады и Мексики намереваются ввести ответные пошлины на ряд американских товаров.

На днях также генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга выразил мнение о том, что действия США могут привести к настоящему хаосу в мировой торговле.