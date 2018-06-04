ЛНР: ВСУ хотят подставить представителей миссии ОБСЕ

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Заявление представителя народной милиции ЛНР даже не пытались опровергнуть украинские силовики. Специальную мониторинговую миссию хотят обесценить и унизить в глазах народа Украины. «Непрофессиональных» членов миссии хотят уличить в невыполнении обязанностей.

ВСУ хотят подставить представителей миссии ОБСЕ. Народная милиция ЛНР сообщает, что идет подготовка провокаций. Украинская власть в кулуарах Верховной Рады уже обсудила два сценария развития событий. А подполковник Андрей Марочко рассказал, что главной задачей украинских властей стало желание «разоблачить» представителей ОБСЕ.

«По информации источников в спецслужбах Украины, готовится ряд мероприятий, направленных на дискредитацию представителей миссии ОБСЕ», - говорится в сообщении.