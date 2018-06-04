ВСУ закрыли часть Азовского моря на три месяца

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По сообщению украинских СМИ, акватория и ее пересечение будут ограничены в период с 1 июня по 1 сентября. На обозначенных ведомством территориях запланированы учения с использованием ракетно-зенитных и артиллерийских комплексов.

Согласно сведениям со стороны пресс-службы ведомства, ВСУ закрыли часть Азовского моря на три летних месяца. Перекрыты будут участки моря восточнее Бердянска, Мариуполя, а также вблизи Мелекино и Белосарайской косы. Представитель ВСУ Олег Чалык подчеркнул, что соответствующие ограничения уже вступили в силу и военные готовятся к началу учений.

Ранее в Сети журналист Андрей Клименко также рассказывал об ограничениях и перекрытии акватории Азовского моря. По мнению заместителя главы Минобороны Игоря Кабаненко, украинцам необходимо готовиться к возможному наступлению российских войск с моря, такое предположение может быть связано с последующим решением ВСУ относительно перекрытия морских границ.