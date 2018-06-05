Абрамович может быть депортирован за частые поездки в Великобританию

Сегодня, 04:30

The Times сообщает, что паспорт гражданина Израиля не даст предпринимателю возможности долгого пребывания на территории Великобритании.

Не так давно СМИ трубили о том, что российский миллиардер, а заодно и владелец футбольного клуба «Челси» получил гражданство Израиля. Но несмотря на этот факт, британское издание сообщает, что длительного пребывания в Соединенном Королевстве это не гарантирует. Согласно нынешнему законодательству, Абрамович может въехать в страну без визы на правах бизнес-партнера и прибывать в ней до полугода. Однако количество въездов строго лимитировано.

Таким образом, граждане, пользующиеся статусом бизнес-партнера могут приезжать для заключения сделок, проведения мероприятий и так далее, но в случае злоупотребления частыми визитами, будут немедленно арестованы и депортированы из Великобритании за слишком частые поездки. Право на обжалование решение будет предоставлены только после покидания страны.

С данным фактом связывают решение Абрамовича приостановить инвестиции в реконструкцию домашней арены «Челси».

Напомним также, что недавно национальное криминальное агентство (NCA) Великобритании приступило к проверке крупных активов, которые принадлежат россиянам или «связаны с русскими»