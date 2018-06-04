Собянин встретился с Медведевым и членами совета фонда «Сколково»

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Аудиенция прошла в библиотеке международной гимназии «Сколково» и затронула актуальные вопросы.

На мероприятии проходило обсуждение развития инновационного центра между мэром, премьером и членами совета фонда. Премьер-министр Дмитрий Медведев акцентировал на важности совершения научно-технологического прорыва в Росси и дальнейшей поддержке центров, занимающихся этим.

В этот же понедельник Сергей Собянин посетил первую в столице цифровую электроподстанцию "Медведевская" компании МОЭСК, предназначение которой и является электроснабжение вышеупомянутого центра «Сколково». Отличительной особенностью данной подстанции является то, что она полностью укомплектована оборудованием исключительно отечественного производства. «Медведевская» первая подобная постройка данного типа за последние 10 лет. Подстанцию в стиле хай-тек возвели всего за 18 месяцев вместо 27, при этом в работе учитывались многие факторы, например, планы развития территорий и особенности расположения коммуникаций. Ввод эксплуатацию состоится предположительно 30 июня. Сам мэр назвал это событие революционным для отечественной энергетики.

Напомним, что 26 мая Сергей Собянин также сообщил о своей готовности баллотироваться на второй срок в ходе грядущих выборов мэра Москвы.