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Запись в социальной сети опубликовала Мариана Беца. Под снимком пользователи Интернет высмеяли позицию политиков, коскольку на «выражении протеста» все дело и закончится. Добиваться справедливости или бороться за граждан своей страны в Украине не принято.

МИД Украины выразило протест оглашенному приговору Сущенко в РФ. В ответ на судебный срок Мариана Беца написала в Сети:

«Выражаем протест России по незаконному приговору журналисту Сущенко. Политически мотивированное дело. Требуем освобождения», - констатировала автор.

Напомним, что Сущенко получил 12 лет колонии строгого режима. Прокурор просил 14 лет колонии. Справедливость и объективность в вопросе судебного разбирательства выдержали госслужащие в РФ.