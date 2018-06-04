Ушаков: Встреча Путина и Ким Чен Ына не планируется

Сегодня, 17:14

Помощник Путина по международным делам пресек все разговоры о возможном мероприятии. Юрий Ушаков подтвердил планы президента посетить КНДР, но о готовности вести переговоры не упомянул. Причиной точного ответа стало отсутствие данных о приезде Ким Чен Ына.

Юрий Ушаков дал журналистам исчерпывающий ответ в вопросе возможной встречи лидеров КНДР и России.

«Эта встреча не планируется. Я не знаю, будет ли корейский руководитель. Такой информации пока нет», - сообщил Ушаков.

Встреча Путина и Ким Чен Ына могла стать знаковой для мировых отношений, но скорее всего 8-10 июня это не произойдет.

К слову, во время встречи Сергея Лаврова и лидера КНДР журналисты не смогли обойтись без фотошопа. Ким Чен Ыну подарили лучезарную улыбку.