Ушаков: Встреча Путина и Ким Чен Ына не планируется

Помощник Путина по международным делам пресек все разговоры о возможном мероприятии. Юрий Ушаков подтвердил планы президента посетить КНДР, но о готовности вести переговоры не упомянул. Причиной точного ответа стало отсутствие данных о приезде Ким Чен Ына.
Юрий Ушаков дал журналистам исчерпывающий ответ в вопросе возможной встречи лидеров КНДР и России.
Встреча Путина и Ким Чен Ына могла стать знаковой для мировых отношений, но скорее всего 8-10 июня это не произойдет.
К слову, во время встречи Сергея Лаврова и лидера КНДР журналисты не смогли обойтись без фотошопа. Ким Чен Ыну подарили лучезарную улыбку.