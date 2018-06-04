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Нерадивого работника начали проверять после ситуации с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня». Тогда и всплыли первые мешки с деньгами у супруги госслужащего. Теперь его доходы стали достоянием общественности, а сам он лишился доверия президента РФ.

Путин уволил главу МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Приказ подписан накануне. Чиновника обвиняют в халатности и растрате государственных средств. Ранее его уличили в несоизмеримых с зарплатой доходах.

После того, как он потерял доверие со стороны президента, должности Мамонтов лишился.