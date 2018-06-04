Тимошенко: Над населением Украины проводят медицинские эксперименты

Сегодня, 16:43

Ранее Минздрав Украины под предлогом медицины из Европы завез в страну лекарства, которые еще не испытывали на людях.

Глава политической партии Юлия Тимошенко рассказала, что над украинцами проводят медицинские эксперименты. По словам политика, Украина завозит лекарства из Европы, которые еще не испытывались на людях в полном объеме. Ранее замминистра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что лечить больных раком нет смысла, так как они все равно умрут. «В общей сложности умирает 25% людей, больных раком. То есть, большинство лечится безрезультатно», - рассказал политик. На что Тимошенко заявила, что лечение безрезультатно, так как Украина завозит экспериментальные лекарства под предлогом медицины из Европы.