«Террористка»: СБУ обнародовала результаты проверки Савченко на детекторе лжи

Сегодня, 16:03

Служба безопасности Украины проанализировала слова подозреваемого в организации серии терактов и государственного переворота депутата ВРУ. Как итог – плюс одна весомая улика против народной избранницы.

Положительные психологические реакции Надежды Савченко во время ответов на вопросы СБУ свидетельствуют о наличии у подозреваемой планов насильственного свержения власти в Украине и организации серии терактов, обнародовала СБУ результаты проверки депутата ВРУ на детекторе лжи. «Террористка» готовила преступления по статье «Госизмена» в сговоре с лидером ДНР Александром Захарченко и главой МИД самопровозглашенной республики в Донбассе Александром Тимофеевым, параллельно распределяя роли в госперевороте, подытожили в СБУ.

Полиграф подтвердил подозрения Савченко в намерении провернуть теракты в здании ВРУ и правительственном квартале Киева.