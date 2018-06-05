Президента Филиппин Дутерте осудили за интимный поцелуй в губы

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Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на желание лидера слиться телом с одной из гражданок. По мнению экспертов, Родриго Дутерте воспользовался властью, чтобы завладеть губами Беи Ким, тем самым нарушил ее право выбора.

Ущемил ли филиппинку Бею Ким президент страны, обсуждает весь мир. Одни говорят, Родриго Дутерте повел себя некрасиво и вульгарно. Другие же не видят ничего особенного в его поведении. Сообщается, что во время поездки в Сеул лидер выразил свое почтение женщине поцелуем в губы.

Двух девушек пригласили на сцену, одну из них президент Филлипин обнял и поцеловал в щёку, вторую же Дутерте осмелился поцеловать прямо в губы. Теперь президента раскритиковали и осудили за интимный поцелуй в Сеуле. А сама «пострадавшая» не жалуется.