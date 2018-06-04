Посол ОАЭ посетил две детские больницы Астаны

Сегодня, 15:49

Желание поздравить детей с праздником 1 июня взяло верх над д-р Мухаммедом Ахмед Бен Султан Аль-Джабером. Он посетил в Астане две больницы и поздравил маленьких пациентов с Международным днем защиты детей.

Посол ОАЭ в Астане посетил две больницы для детей с особыми потребностями. Д-р Аль-Джабер и директора двух больниц рассмотрели роль больниц в обеспечении ухода и лечения детей. Он подчеркнул, что ОАЭ придают большое значение детям, которые считаются глубоко укоренившимися ценностями в обществе ОАЭ, отметив, что они высоко ценят стремление Казахстана к оказанию медицинской помощи.

Д-р Аль-Джабер подчеркнул заинтересованность посольства в Астане в участии с народом Казахстана в их мероприятиях, поскольку обе страны разделяют одни и те же обычаи, традиции и религию. Посол вручил пациентам подарки от красного Полумесяца Эмиратов.