Сегодня, 15:22

Громкое заявление сделал экс-президент страны Тоомас Хендрик Ильвес. Он предвещает РФ потерю Омска, Томска и даже Питера. Такие громкие заявления неоднозначно оценили не только в России, но и в самой Эстонии.

Эстония грозит России потерей Санкт-Петербурга. С такой угрозой обратился политик Тоомас Хендрик Ильвес. Его убеждение поразило политологов и глав правительств разных стран мира. Самоуверенность и дерзость Ильвеса шокировала его сограждан.

«Конечно, Россия может атаковать Эстонию - но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге», - выпалил Ильвес.

За ситуаций Кремль пока наблюдает, но если Эстония решится сделать оплошность и выступить против России, тогда последствия за содеянное будут на руках Ильвеса.

К слову, Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Полный текст документа есть в Интернет-документе. Официально действие его началось сегодня.