«Эффект бумеранга»: Путин подписал закон о контрсанкциях

Сегодня, 15:00

Текст официального документа опубликован на сайте правительства РФ. Под внимание Кремля и ответные меры попадут все те государства, которые ранее принимали такие же по смыслу постановления в своих странах.

Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Полный текст документа есть в Интернет-документе. Официально действие его началось сегодня. Кроме того, ответные ограничительные меры могут быть использованы против организаций, которые находятся под юрисдикцией недружественных стран.

«Эффект бумеранга» смогут обойти только те, кто занимается поставками в Россию товаров первой необходимости, лекарств. Решение о введении контрсанкций также может быть принято главой государства на основании предложений Совета безопасности РФ. Данный законопроект по достоинству оценили в МИД РФ и предпочли придерживаться такой политики и дальше.