Украинский теннисист, желающий задушить русскоязычных, сожалеет о сказанном

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О своем отношении к содеянному он отписался в социальной сети. Сергей Стаховский перевернул свой враждующий месседж в шутку и даже не удосужился извиниться перед миллионами людей, для которых русский язык родной.

Украинский теннисист, желающий задушить русскоязычных, решился опровергнуть свои слова. Стаховский сказал, что сожалеет о сказанном, и это была шутка. Но новость о его мнении к людям уже облетела весь мир и простые слова «мне жаль» не изменят отношения людей к этому человеку.

«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», - говорится в сообщении Стаховского.

Поведение мужчины уже осудили в мире и его желание расправиться с людьми из-за речи назвали расистским и разжигающим межнациональную вражду.