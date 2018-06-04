Украинский теннисист, желающий задушить русскоязычных, сожалеет о сказанном

О своем отношении к содеянному он отписался в социальной сети. Сергей Стаховский перевернул свой враждующий месседж в шутку и даже не удосужился извиниться перед миллионами людей, для которых русский язык родной.
Украинский теннисист, желающий задушить русскоязычных, решился опровергнуть свои слова. Стаховский сказал, что сожалеет о сказанном, и это была шутка. Но новость о его мнении к людям уже облетела весь мир и простые слова «мне жаль» не изменят отношения людей к этому человеку.
Поведение мужчины уже осудили в мире и его желание расправиться с людьми из-за речи назвали расистским и разжигающим межнациональную вражду.