Посол США: Канцлер Германии - рок-звезда

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Посол США в Германии Ричард Гренелл достаточно своеобразно прокомментировал постоянно растущую популярность канцлера Австрии Себастьяна Курца. Политик уверен, что его коллега – рок-звезда.

В Австрии рейтинг молодого канцлера Себастьяна Курца растет стремительными темпами. Новый посол США в Германии Ричард Гренелл был поражен такой ситуацией и искал для себя объяснения такой популярности. После мониторинга ситуации, американский дипломат выразил уверенность в том, что его австрийский коллега является рок-звездой.

После анализа действий Курца, Греннел тоже стал его фанатом, ведь его усилия по укреплению позиций консерваторов в Европе и понимание форм защиты границ Европейского союза являются достаточно новаторскими и действенными. Особенно посла радуют взгляды канцлера Австрии на политику в отношении системы квот на мигрантов в странах Европы, которую не разделяет Ангела Меркель, в связи с чем между ними возник серьезный конфликт.

Напомним, что Ричард Гренелл был назначен на пост посла США в Германии после того, как данная должность пустовала на протяжении 15 месяцев. В США он известен как некритичный поклонник президента Трампа.