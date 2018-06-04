Вышинский официально попросил Порошенко лишения гражданства

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Соответствующую информацию сообщил правозащитник со стороны обвиненного в госизмене журналиста Андрей Доманский. Согласно приведенным данным, дошло ли прошение до администрации президента – пока не известно.

Кирилл Вышинский, являющийся сотрудником портала «РИА Новости Украина», официально попросил главу государства Петра Порошенко лишения гражданства. Сведения были озвучены в эфире канала «Россия 1» официальным представителем журналиста. В данный момент работник СМИ находится под стражей в Киеве почти месяц.

О задержании Вышинского стало известно в средине мая, и тогда журналист попросил поддержки у российского президента Владимира Путина. Со стороны Москвы украинцам уже было выражено неодобрение такого преследования, в связи с чем Вышинский решил отказаться от гражданства, ноЮ по некоторым сведениям, устного заявления для этого недостаточно.