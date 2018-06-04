Сегодня, 14:02

Заявление пресс-секретаря стало ответом политикам бундестага, которые в погоне за собственными интересами решили повлиять на США и Трампа в частности, используя силу и мощь Российской Федерации.

Дмитрий Песков быстро ответил на заявление коллег из Германии. Сегодня Сара Вагенкнехт решилась прокомментировать исключение из числа самых влиятельных стран мира Россию. Чтобы был противовес неразумной политике США, нужно Россию вновь ввести в состав G8. Однако в РФ тоже оценили свои перспективы в этом объединении.

«Актуальность этого образования с годами, с точки зрения российской стороны, падает, снижается», - рассказал Песков.

В современном мире эффективность давления (на примере политики Трампа) показала неэффективность. Чтобы правильно и мирно существовать, нужно пользоваться членством в большой «двадцатке».