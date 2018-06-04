СМИ: Возле военной базы США в Сирии прогремел мощный взрыв

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Подробностей инцидента не сообщается. На данный момент известно, что это произошло сегодня утром вблизи населенного пункта Айн-Иса. 200 американских и 75 французских солдат находились на объекте во время атаки. Данных о пострадавших и погибших пока нет.

Сегодня, 4 июня, возле военной базы США и союзников в Сирии случилось происшествие. Сообщается, что вблизи населенного пункта Айн-Иса прогремел мощный взрыв.

По предварительным данным, там находились 275 военнослужащих, судьба которых до сих пор неизвестна. Ранее представитель Совфеда РФ по информационной политике назвал потенциальные зоны столкновений России и США.