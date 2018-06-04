Олег Сенцов голодает под наблюдением врачей

Сегодня, 12:55

Олег Сенцов, который отбывает наказание в колонии, 14 мая объявил головку. На данный момент он находится под наблюдением медиков, но возобновить питание пока не собирается.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает наказание в колонии в Лабытнангах, 14 мая текущего года объявил голодовку. Свое решение он обосновал несогласием с приговором и своим заключением под стражу.

На данный момент осужденный находится под постоянным надзором врачей, которые делают ему поддерживающие инъекции. Известно, что на сегодняшний день его состояние здоровья стабильное и не меняется с начала объявления голодовки. Адвокаты Сенцова отправились в колонию для контроля ситуации.

Напомним, что украинского режиссера задержали в 2014 году. Судебный процесс шел два года, приговорили Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за создание террористической организации.

Известно, что в поддержку Сенцова выступили арестованный в Брянске украинский военный Александр Шумков, а также осужденный вместе с Сенцовым по делу «крымских террористов» антифашист Александр Кольченко, которые также объявили голодовку.