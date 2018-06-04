В Кабуле шесть человек стали жертвами взрыва возле университета

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По последним данным, еще шестерых человек отправили в госпиталь с тяжелыми ранениями. Террорист-смертник взорвал себя в большой группе богословов, которые собрались на конференцию, осуждающие войны в стране на религиозной почве.

В Кабуле шесть человек стали жертвами взрыва возле Политехнического университета. По предварительным сведениям полиции, теракт состоялся в то время, когда богословы собрались заходить в здание. Информированные источники пишут, что взрыв состоялся уже после подписания фетвы, которая осудила конфликт в Афганистане.

Несмотря на то, что в стране действуют несколько экстремистских группировок и объединений, на данное время никто не взял на себя ответственность за террористический акт. В столице Афганистана усилены меры безопасности. На улицы города вышло большое количество правоохранителей. К центру Кабула стянуты спецподразделения. Военный контингент США в Афганистане пока никак не отреагировал на произошедший инцидент.