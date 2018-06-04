В Гватемале объявлен трехдневный траур по жертвам извержения вулкана Фуэго

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Сообщение от президента приняли на выполнение во всех городках страны. Соответствующий указ опубликован на странице в Twitter правительственной газеты Diario de Centro América.

После начала новой сейсмической активности Фуэго пострадали более 300 человек, а 25 – спасти не удалось. В Гватемале президент выразил солидарность с семьями, которые пережили утрату близких после активности вулкана. Также объявлен трехдневный траур по жертвам извержения Фуэго.

В результате активности вулкана погибли 25 человек, а 300 получили ранения и травмы разной тяжести. Напомним, что в истории страны наиболее разрушительным стало извержение 1974 года (оно было крупнейшим с 1932 года). В 2012 году извержение совпало с землетрясением.