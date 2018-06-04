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«Демократия в России»: Навальный празднует День рождения в спецприемнике

Сегодня, 11:59

Информацию о необычном торжестве опубликовал в социальной сети начальник штаба оппозиционера. Пользователи Интернет поняли, что в самый лучший день яростного борца за справедливость в РФ Алексея лишили торжества и всех благ цивилизации.

«Демократия в России» стала предметом обсуждения пользователей Сети. Причиной выступила публикация Леонида Волкова.

«Алексей Навальный сегодня встречает день рождения в спецприемнике. Это в принципе все, что надо знать о демократии в России. Очень хочется, чтобы это в последний раз так было», - написал он.

В ответ на эти слова люди начали выражать собственные мнения.

 

«Нет, ну в кровавости режима никто не сомневается, но причем тут день рождения? Добрые хорошие демократии выпускают на вечеринку или устраивают чаепитие внутри?», - говорит женщина.

«По факту - ещё минимум шесть раз так будет... вернее - уже пять», - пишет мужчина.

Ситуация вокруг Алексея Навального больше напоминает вред от маленького шаловливого ребенка, который испытывает глупостями своих родителей. По крайней мере, так считают политологи.

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