«Демократия в России»: Навальный празднует День рождения в спецприемнике

Информацию о необычном торжестве опубликовал в социальной сети начальник штаба оппозиционера. Пользователи Интернет поняли, что в самый лучший день яростного борца за справедливость в РФ Алексея лишили торжества и всех благ цивилизации.
«Демократия в России» стала предметом обсуждения пользователей Сети. Причиной выступила публикация Леонида Волкова.
В ответ на эти слова люди начали выражать собственные мнения.
«Нет, ну в кровавости режима никто не сомневается, но причем тут день рождения? Добрые хорошие демократии выпускают на вечеринку или устраивают чаепитие внутри?», - говорит женщина.
«По факту - ещё минимум шесть раз так будет... вернее - уже пять», - пишет мужчина.
Ситуация вокруг Алексея Навального больше напоминает вред от маленького шаловливого ребенка, который испытывает глупостями своих родителей. По крайней мере, так считают политологи.