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Подразделения Каспийской флотилии приняли все машины согласно документам. Программа перевооружения РФ активно выполняется властью, а в 2020 году армия РФ будет полностью укомплектована новыми боевыми единицами. Все доставленные модели исправны и современны.

В Астрахань доставили 30 единиц новых БТР-82А. Об этом рассказали специалисты Каспийской флотилии. Примечательно, что госпрограма перевооружения в этом году обеспечила Дагестан (морская пехота) 29 машинами БТР-82А.

Техника новая, ее проверили и успели апробировать в подразделении. Такой подарок со стороны властей высоко оценили военнослужащие. На данный момент приемка техники завершена. Проходит ознакомление личного состава с новинками.