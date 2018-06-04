Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море

Сегодня, 10:39

Военно-морской флот России продолжает наращивать свою боевую мощь за счет модернизации вооружений и проведения учений. Перед моряками ставится множество задач, которые они успешно выполняют на морских полигонах.

Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы из артиллерийского вооружения в Японском море. В районы двух полигонов прибыли большой десантный корабль «Николай Вилков» и эсминец «Быстрый», которые выполнили программу действий одиночного корабля в окружении надводных и воздушных сил условного противника. Экипаж «Быстрого» показав отличную слаженность и боевую подготовку, уничтожил береговые цели, скрытые рельефом и замаскированные специальными приспособлениями. Затем была ликвидирована группировка бронетехники.

«Николай Вилков» успешно отразил авиационный налет, сбив воздушные цели «противника», а затем уничтожил артиллерийским огнем надводную цель. Командование Тихоокеанского флота поставила экипажам кораблей высший балл. В настоящее время большой десантный корабль и эскадренный миноносец вернулись к месту дислокации. ВМФ России продолжает плановые учения.