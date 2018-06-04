«Просто так бы сразу задушил»: Украинский спортсмен признался в намерениях против русскоязычных

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Об этом теннисист Сергей Стаховский откровенно рассказал накануне в интервью. Поведение мужчины уже осудили в мире и его желание расправится с людьми из-за речи назвали расистским и разжигающим межнациональную вражду.

«У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным — это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Просто так бы сразу задушил», - сообщил Стаховский.

По его словам, ничего страшного в такой позиции нет, поскольку он находится в Украине. Действительно. С подобными заявлениями в России мужчине не пришлось бы долго бродить по улицам прапагандируя смерть других людей. Таким образом, украинский спортсмен признался в намерениях против русскоязычных. Пользователи соцсетей из Украины раскритиковали заявление спортсмена.