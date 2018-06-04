Российский сыровар Олег Сирота рассказал, почему он поддержал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Сегодня, 16:02

Как сообщает агентство «Национальные Интересы», известный фермер и российский сыровар Олег Сирота объявил, что во время выборов 8 сентября 2018 года он будет голосовать за Андрея Воробьева. Фермер пояснил, почему он решил поддержать решение нынешнего губернатора Подмосковья вновь баллотироваться на эту должность:«Я родился, учился, живу и развиваю свой фермерский стартап в Подмосковье.

И прекрасно вижу, как меняется жизнь, как наводится порядок и происходит самый настоящий рывок вперёд». Сирота написал о том, что такой уровень поддержки, который оказывает власть Московской области малым хозяйствам и развивающимся сельхозпроизводителям, он не встречал нигде. Пока все его предложения перенять опыт Подмосковья по грантовым и прочим программам для фермеров в других регионах не возымели успеха. А они весьма действенный, подчеркивает фермер: на прилавках рынков Москвы и Подмосковьясамые качественные сыры – из Московской области.Фермер уверен, оказывая такую поддержку фермерам по всей России, власти с помощью хозяйств смогут накормить не только Россию.