В Красноярске ФСБ задержала вербовщиков террористов Сирии и Афганистана

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О количестве задержанных не сообщается, но известно, что главарь банды связывался с боевиками в горячих точках мира и привлекал земляков к незаконному участию в вооруженных конфликтах, якобы на добровольной основе.

В Красноярске сотрудники ФСБ провели удачное задержание главаря группировки, который занимался незаконной деятельностью в РФ с подачи террористов Сирии и Афганистана. Опергруппа задержала вербовщиков и теперь проводит параллели между выездом россиян в данные страны.

По данным некоторых аналитических изданий, на стороне террористов в Сирии и Ираке воюют до 3,5 тыс. россиян. Эксперты оценивают количество участников как более высокое.