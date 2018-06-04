Серьезному Ким Чен Ыну Киселев и «Россия-1» подарили улыбку

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В программе «Вести недели» появился необычный кадр, который стал обсуждаемым в мире. Во время встречи Сергея Лаврова и лидера КНДР произошло что-то необычное, то что заставило Ким Чен Ына улыбнуться.

Фэйк на канале «Россия-1» первыми разоблачили пользователи социальных сетей, которые не верили, что всегда точный и серьезный Ким Чен Ын может и хочет улыбаться на встрече с Лавровым. Примечательно. Что он и в Корее не особо жизнерадостно выглядит. Оказалось, что редактора программы и Киселев подарили улыбку серьезному лидеру КНДР с помощь чудес современной программы «фотошоп».

Реакция самого отредактированного политика пока не известна, но соцсети негодуют по этому поводу. Но нашлись и те, кто поддержал журналиста Киселева теплыми словами, несмотря на профессиональный промах и новостной фэйк.

«Не надо подчеркивать, какие все кругом «необразованные» мягко говоря. Объясняйте хоть на пальцах, хоть как хотите, но не говорите, что мы плохо в чем-то разбираемся. С низу видно лучше», - говорится в сообщении.