Украинцы ликуют: В Донецке кончился бензин

Сегодня, 08:14

Действительно, самопровозглашенная республика испытывает трудности, однако граждане ДНР за четыре года научились преодолевать проблемы. Донбасс находится в жесткой экономической блокаде.

Украинцы ликуют в социальных сетях, ведь в Донецке кончился бензин. Действительно, это не информационная «утка». Донецкие издания сообщают, что перебои с бензином начались еще в конце мая, а в настоящее время на АЗС пусто.

Тем не менее, дончане уже давно перевели общественный транспорт и сельскохозяйственную технику на газ. Радуясь в социальных сетях по поводу отсутствия бензина в ДНР, украинские пользователи видимо не следят за стремительным ростом топлива на своей территории.

Эксперты называют несколько причин, предшествовавших топливному дефициту на Донбассе. Во-первых, при поставках бензина из России, возникли проблемы бюрократического свойства. Во-вторых, российские производители и поставщики переориентировались на экспорт топлива в те страны, которые готовы покупать его по более высоким ценам.