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Посол США в Росии рассказал, почему решил окунуться в прорубь. Оказывается, он хотел помериться закалкой с главой России.

Джон Хантсман в январе принял участие в крещенских купаниях. Свои ощущения он описал в одном из интервью. Посол отметил, что при погружении в ледяную воду он полностью перестал владеть мышцами и контролировать дыхание.

Он заявил, что решил стать участником русского обряда, чтобы лучше узнать культуру страны. Он признался, что сделал три погружения потому, что столько же сделал Владимир Путин. Так, Хантсман похвастался закалкой, как у Путина.

Посол также отметил, что хотел показать, что он может совершить обряд правильно. Американские комментаторы отметили, что Хантсман действительно сумел сделать все должным образом.